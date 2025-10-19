Festa del Cinema di Roma | il 23 ottobre l’evento Cinema&Imprese tra i premiati Milena Vukotic e Claudia Pandolfi

Romadailynews.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa del Cinema di Roma Evento CINEMA&IMPRESE X edizione Roma, 23 ottobre 2025 – ore 12:00 co Spazio Roma Lazio Film Commission – Auditorium Parco della Musica Consegna dei Premi Atena Nike 2025: tra i premiati Milena Vukotic e Claudia Pandolfi   Si tiene  giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 12:00, presso lo  Spazio Roma Lazio Film Commission, all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, nell’ambito della  Festa del Cinema di Roma,  la  decima edizione  di  Cinema&Imprese, appuntamento che esplora il rapporto tra cinema, diritto e impresa ormai consolidato nel panorama nazionale. Cinema&Imprese  è un progetto ideato e promosso dallo  Studio Saccuzzo & Associati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

festa del cinema di roma il 23 ottobre l8217evento cinemaampimprese tra i premiati milena vukotic e claudia pandolfi

© Romadailynews.it - Festa del Cinema di Roma: il 23 ottobre l’evento Cinema&Imprese, tra i premiati Milena Vukotic e Claudia Pandolfi

Scopri altri approfondimenti

festa cinema roma 23Festa del Cinema di Roma: il 23 ottobre l’evento Cinema&Imprese, tra i premiati Milena Vukotic e Claudia Pandolfi - Festa del Cinema di Roma Evento CINEMA&IMPRESE X edizione Roma, 23 ottobre 2025 – ore 12:00 c/o Spazio Roma Lazio Film Commission – Auditorium Parco ... Riporta romadailynews.it

festa cinema roma 23Angelina Jolie alla Festa del Cinema: “Il mondo ignora i diritti umani, serve cambiamento" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Angelina Jolie alla Festa del Cinema: “Il mondo ignora i diritti umani, serve cambiamento' ... Segnala tg24.sky.it

festa cinema roma 23Festa del Cinema di Roma 2025, date, programma e super star - Il programma, i film in concorso e i grandi ospiti internazionali della Festa del Cinema di Roma, dal 15 al 26 ottobre 2025 ... Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 23