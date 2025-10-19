Festa del Cinema di Roma | il 23 ottobre l’evento Cinema&Imprese tra i premiati Milena Vukotic e Claudia Pandolfi
Festa del Cinema di Roma Evento CINEMA&IMPRESE X edizione Roma, 23 ottobre 2025 – ore 12:00 co Spazio Roma Lazio Film Commission – Auditorium Parco della Musica Consegna dei Premi Atena Nike 2025: tra i premiati Milena Vukotic e Claudia Pandolfi Si tiene giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 12:00, presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission, all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, la decima edizione di Cinema&Imprese, appuntamento che esplora il rapporto tra cinema, diritto e impresa ormai consolidato nel panorama nazionale. Cinema&Imprese è un progetto ideato e promosso dallo Studio Saccuzzo & Associati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
