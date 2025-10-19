Festa del Cinema di Roma il 22 ottobre la II edizione di By Your Side & CLaP Tra i presenti | Paolo Ruffini Stefano Fresi Leo Gassman
II Edizione By Your Side & C.L.a.P. (Cinema, Links and Professionals) ideato e promosso da Vinians Production Tra i protagonisti dell’edizione 2025: PAOLO RUFFINI, STEFANO FRESI, LEO GASSMAN Nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, l’evento “BREAKING THE FOURTH WALL” – La quarta parete cade, è tempo di agire Mercoledì 22 ottobre alle ore 18.00, presso Lazio Terra di Cinema Dopo il successo dello scorso anno, Vinians Production rilancia il progetto BYS – By Your Side, confermando la propria vocazione a unire arte, cinema e solidarietà in un’unica visione: trasformare la creatività in strumento di partecipazione sociale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
