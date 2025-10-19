Festa del Cinema di Roma il 21 ottobre presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission il Premio Millennial Visionaria a Sara Petraglia
Premio Millennial Visionaria a Sara Petraglia Martedì 21 ottobre 2025 – Ore 17:30 FESTA DEL CINEMA 2025 Sezione Risonanze Spazio “Roma Lazio Film Commission” Auditorium Parco della Musica, Roma Ingresso gratuito su prenotazione al link: https:www.eventbrite.co.ukebiglietti-premio-millennial-visionaria-visionarie-2025-21102025-ore-1730-1742238836259?aff=oddtdtcreator Un evento realizzato grazie al supporto della Fondazione Roma Lazio Film Commission In occasione della Festa del Cinema di Roma, all’interno della sezione Risonanze, il progetto Visionarie – donne tra cinema, TV e racconto torna a celebrare la creatività femminile con l’assegnazione del Premio Millennial Visionaria 2025, un riconoscimento dedicato alle giovani autrici che affrontano il racconto per immagini con libertà, forza e originalità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
