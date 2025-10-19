Festa del Cinema di Roma il 21 ottobre Premio Film Impresa Presenti | Giampaolo Letta Mario Sesti Caterina Taricano Lorenza Lei Michele Vietti
SAVE THE DATE: MARTEDÌ 21 OTTOBRE, h. 15.30 – SPAZIO REGIONE LAZIO “LAZIO TERRA DI CINEMA” IL PREMIO FILM IMPRESA ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA PFI parteciperà per la prima volta anche ad Alice nella Citt Partecipano: GIAMPAOLO LETTA, presidente del Premio Film Impresa; MARIO SESTI, direttore artistico; CATERINA TARICANO, responsabile Programmi Speciali; LORENZA LEI, AD Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio; MICHELE VIETTI, presidente ANFIR (Associazione Nazionale Finanziarie Regionali) Martedì 21 ottobre alle 15.30, nello Spazio Regione Lazio “Lazio Terra di Cinema”, Premio Film Impresa sarà protagonista alla Festa del Cinema di Roma, all’interno di Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma giunta alla XXIII edizione, con un premio, “Premio Film Impresa- under 35”, che una giuria selezionata da PFI assegnerà al miglior cortometraggio presente ad Alice, tra quelli realizzati da registe al di sotto dei 35 anni: è un riconoscimento che verrà assegnato ufficialmente durante la Festa del Cinema Per il secondo anno consecutivo, la Regione Lazio ospiterà PFI nel proprio spazio, confermando il suo ruolo di partner istituzionale a sostegno di un progetto che racconta, attraverso il linguaggio cinematografico, i valori, la creatività e la visione del mondo dell’impresa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
