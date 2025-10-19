Festa del Cinema di Roma 2025 | Aurora Giovinazzo con cat eye rigoroso e le pagelle dei beauty look in quinta serata

Vanityfair.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beauty look dal sapore mediterraneo, e con pochi effetti speciali, in quinta serata scaldano il red carpet e meno i nostri voti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

festa del cinema di roma 2025 aurora giovinazzo con cat eye rigoroso e le pagelle dei beauty look in quinta serata

© Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma 2025: Aurora Giovinazzo con cat eye rigoroso e le pagelle dei beauty look in quinta serata

Altri contenuti sullo stesso argomento

festa cinema roma 2025Barbara Ronchi military chic alla Festa del Cinema di Roma 2025: l'abito doppiopetto con bottoni gioiello - Barbara Ronchi alla Festa del Cinema di Roma 2025 sceglie Louis Vuitton: il look total black diventa military chic grazie ai bottoni dorati a contrasto ... Riporta vogue.it

festa cinema roma 2025Jasmine Trinca e Filippo Timi alla Festa del Cinema di Roma 2025: sul red carpet Gli occhi degli altri erano tutti per loro - Protagonista degl film Gli occhi degli altri, la coppia formata da Jasmine Trinca e Filippo Timi alla Festa del Cinema di Roma 2025 ha calcato il red carpet in grande stile ... Come scrive vogue.it

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025, programma 19 ottobre - Nella giornata de Il falsario di Stefano Lodovichi la Festa del Cinema di Roma 2025 assegna il Premio Master of Film a Edgar Reitz, il cineasta tedesco ... Come scrive ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 2025