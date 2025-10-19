Festa del Cinema di Roma 2025 | arriva Angelina Jolie e porta sul red carpet Couture Ma non quanta ne avremmo voluta Tutti i look e i nostri voti della quarta giornata

Vanityfair.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice più ammirata, discussa e misteriosa di Hollywood approda al festival capitolino per presentare la pellicola Couture, ambientata in una maison di moda. Con simili premesse, ci saremmo aspettati outfit da perdere la testa. E, invece, la star resta nella sua comfort zone. E noi a bocca (quasi) asciutta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

festa del cinema di roma 2025 arriva angelina jolie e porta sul red carpet couture ma non quanta ne avremmo voluta tutti i look e i nostri voti della quarta giornata

© Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma 2025: arriva Angelina Jolie e porta sul red carpet Couture. Ma non quanta ne avremmo voluta. Tutti i look (e i nostri voti) della quarta giornata

Argomenti simili trattati di recente

festa cinema roma 2025Anna Ferzetti alla Festa del Cinema di Roma 2025 sceglie il look layering che reinterpreta il tailleur femminile - Dopo essere stata protagonista a Venezia ne La Grazia di Sorrentino, Anna Ferzetti alla Festa del Cinema di Roma 2025 lascia di nuovo il segno sul red carpet ... Secondo vogue.it

festa cinema roma 2025Claudia Pandolfi alla Festa del Cinema di Roma 2025 con il top trasparente e il completo velvet fluido che sa d'autunno - Una conferenza stampa e due red carpet nello stesso giorno per Claudia Pandolfi che alla Festa del Cinema di Roma 2025 ha sfoggiato tre look Federica Tosi ... Scrive vogue.it

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025, programma 19 ottobre - Nella giornata de Il falsario di Stefano Lodovichi la Festa del Cinema di Roma 2025 assegna il Premio Master of Film a Edgar Reitz, il cineasta tedesco ... ciakmagazine.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 2025