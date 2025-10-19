Festa del Cinema Day 5 | c' è Il Falsario con Castellitto Il cinema racconta Roma da San Lorenzo a Mr Ok

Domenica 19 ottobre, quinta giornata della ventesima Festa del Cinema di Roma.Nel corso della giornata verrà assegnato il Premio Master of Film a Edgar Reitz, il cineasta tedesco che, con Heimat, ha segnato in maniera indelebile la storia della settima arte. Il riconoscimento sarà conferito alle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

