Festa con ’Il Progresso’ L’Oleificio apre la stagione | Un’eccellenza locale

Giornata di festa a Olmini di Panicale, dove l'Oleificio Cooperativo "Il Progresso" ha inaugurato la stagione olearia 2025 e presentato il nuovo impianto di molitura. Nei giorni scorsi l'Oleificio Il Progresso ha accolto i soci e la popolazione in un evento volto a dare l'avvio al grande rito locale della frangitura delle olive e a presentare l'olio dell'annata realizzati dall'impianto nuovo di zecca. La storia de Il Progresso si intreccia a stretto filo con quello della comunità locale e con lo spirito cooperativo con cui è stato fondato nel 1949 e all'evento hanno preso parte volti noti delle istituzioni a cominciare dall'onorevole Water Verini, l'assessore regionale Simona Meloni, il consigliere regionale Cristian Betti, il vicepresidente della Provincia di Perugia Riccardo Vescovi e Giulio Cherubini sindaco di Panicale e presidente dell'Unione dei Comuni, accompagnati nella visita dal presidente della cooperativa Il Progresso, Stefano Coppetti.

