Fernando Orsi dubbioso su Tudor | È solo la punta dell’iceberg ma ci sono due aspetti di lui che non mi convincono affatto

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fernando Orsi critica la gestione del tecnico bianconero dopo il ko di Como: le continue rotazioni non danno identità e creano confusione nel gruppo. Una sconfitta che apre il processo, una crisi che non è solo di risultati, ma anche di identità. Il giorno dopo il clamoroso ko della  Juventus  sul campo del  Como, l’ex portiere e allenatore  Fernando Orsi, dagli studi di  Sky Sport, ha analizzato senza mezzi termini la situazione della squadra di  Igor Tudor. Per l’opinionista, il tecnico croato è solo la punta delliceberg di un problema più profondo, ma le sue continue rotazioni non aiutano a trovare una soluzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

fernando orsi dubbioso su tudor 200 solo la punta dell8217iceberg ma ci sono due aspetti di lui che non mi convincono affatto

© Juventusnews24.com - Fernando Orsi dubbioso su Tudor: «È solo la punta dell’iceberg, ma ci sono due aspetti di lui che non mi convincono affatto»

Scopri altri approfondimenti

fernando orsi dubbioso tudorOrsi: "Tudor ha personalità, ma non mi convince, deve metterci qualcosa in più" - Intervenuto a "Radio Radio", Fernando Orsi, ex portiere, tra le altre, di Lazio ed Inter, si sofferma sul rendimento di Igor Tudor sulla panchina della Juventus fino a questo ... Come scrive tuttojuve.com

fernando orsi dubbioso tudorOrsi, ex portiere e noto opinionista, ha analizzato il momento dei bianconeri guidati da Igor Tudor: il tecnico ha personalità ma non convince - Orsi, ex portiere e noto opinionista, ha analizzato il momento dei bianconeri guidati da Igor Tudor: il tecnico ha personalità ma non convince Un attacco diretto, che non mette in discussione il valor ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Fernando Orsi Dubbioso Tudor