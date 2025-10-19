Fernandez vince in Australia Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio

Grande rimonta per Bastianini, caduta per Bagnaia PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Raul Fernandez, in sella all'Aprilia griffata Trackhouse, vince il Gran Premio d'Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Primo successo in top class per il pilota spagnolo, che precede al traguardo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

