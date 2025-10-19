Fermato per un controllo aveva con sé due mannaie da macellaio | denunciato 40enne
ANCONA – Era stato fermato in un posto di controllo delle forze dell’ordine nel centro della città, dovrà rispondere del reato di possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Nell’ambito del monitoraggio svolto dalla polizia nel cuore del capoluogo, con vigilanze dinamiche in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
