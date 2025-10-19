Fermato per un controllo aveva con sé due mannaie da macellaio | denunciato 40enne

Anconatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Era stato fermato in un posto di controllo delle forze dell’ordine nel centro della città, dovrà rispondere del reato di possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Nell’ambito del monitoraggio svolto dalla polizia nel cuore del capoluogo, con vigilanze dinamiche in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Fermato Controllo Aveva S233