Fermato con 20 mila euro di cocaina e un coltello | niente carcere il giudice dispone l' obbligo di firma
La brillante operazione dei carabinieri che, dopo una lunga indagine, ha portato all'arresto di un giovane spacciatore di nazionalità kosovara in quanto trovato in possesso di circa 20 mila euro di cocaina, si è conclusa con l'obbligo di firma e non al Coroneo. Non per colpa dei militari. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
