È bastata una canzone per creare una folla di curiosi fuori da un museo. L’opera del pittore Art Nouveau Friedrich Heyser è diventata improvvisamente un’attrazione virale. Tutta “colpa” di Taylor Swift. La popstar americana ha scelto proprio la Ophelia di Heyser, datata intorno al 1900 e custodita al Museo Statale di Wiesbaden in Germania, come ispirazione visiva per l’apertura del suo ultimo videoclip “The Fate of Ophelia”, tratto dall’album “ The Life of a Showgirl”. Nel fine settimana successivo all’uscita del video, il museo tedesco ha registrato un’impennata di visitatori, con centinaia di Swifties – come si definiscono i fan della cantante – in fila per vedere dal vivo il quadro citato da superstar, riprodotto nel video nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fenomeno Taylor Swift al Museo Statale di Wiesbaden: in coda per vedere il quadro Ophelia di Heyser. Il ritratto che ha ispirato il brano “The Fate of Ophelia”