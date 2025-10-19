Fenomeno Taylor Swift al Museo Statale di Wiesbaden | in coda per vedere il quadro Ophelia di Heyser Il ritratto che ha ispirato il brano The Fate of Ophelia
È bastata una canzone per creare una folla di curiosi fuori da un museo. L’opera del pittore Art Nouveau Friedrich Heyser è diventata improvvisamente un’attrazione virale. Tutta “colpa” di Taylor Swift. La popstar americana ha scelto proprio la Ophelia di Heyser, datata intorno al 1900 e custodita al Museo Statale di Wiesbaden in Germania, come ispirazione visiva per l’apertura del suo ultimo videoclip “The Fate of Ophelia”, tratto dall’album “ The Life of a Showgirl”. Nel fine settimana successivo all’uscita del video, il museo tedesco ha registrato un’impennata di visitatori, con centinaia di Swifties – come si definiscono i fan della cantante – in fila per vedere dal vivo il quadro citato da superstar, riprodotto nel video nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
