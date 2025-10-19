Femminicidio Pamela Genini perché il referto in ospedale è stato ignorato | cosa non ha funzionato

Pamela Genini, ricoverata in ospedale il 4 settembre 2024 a Seriate (Bergamo) dopo l'ennesima aggressione da parte del compagno Gianluca Soncin, aveva espressamente indicato di temere per la sua vita. Ma né il codice rosso né nessun altro sistema di protezione si sono attivati nei suoi confronti. Cosa è successo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

«Provo rabbia, perché questo femminicidio si poteva evitare. Pamela non aveva denunciato alle autorità, ma aveva confidato ad amici e mostrato segni evidenti, come nelle foto. Perché chi diceva di volerle bene non ha agito? Contro il femminicidio bisogna pr - facebook.com Vai su Facebook

Il femminicidio di Pamela e quelle violenze raccontate a Francesco, la buonanotte di Massimo Gramellini - X Vai su X

Il femminicidio di Pamela Genini a Milano - Un'imprenditrice e modella di 29 anni è stata accoltellata 24 volte dall'ex fidanzato, Gianluca Soncin, che la picchiava e minacciava da tempo ... Segnala ilpost.it

Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin resta in carcere - Il 52enne, che martedì ha ucciso con almeno 24 coltellate l’ex compagna, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio davanti al gip Tommaso Perna. Scrive tg24.sky.it

Femminicidio Pamela Genini, autopsia: "Uccisa con più di 30 coltellate" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Pamela Genini, gip: “Sapeva che stava morendo, ha sofferto”. Scrive tg24.sky.it