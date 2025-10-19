Femminicidio Pamela Genini perché il referto in ospedale è stato ignorato | cosa non ha funzionato

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Genini, ricoverata in ospedale il 4 settembre 2024 a Seriate (Bergamo) dopo l'ennesima aggressione da parte del compagno Gianluca Soncin, aveva espressamente indicato di temere per la sua vita. Ma né il codice rosso né nessun altro sistema di protezione si sono attivati nei suoi confronti. Cosa è successo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

