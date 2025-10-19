Femminicidio in via del Cossa massacrata dall’ex | Nadia morta dopo 3 mesi

Bologna, 19 ottobre 2025 – L’aveva massacrata di botte e sfinita di coltellate. Il volto e il corpo riversi in un lago di sangue e coperti dai vetri. Il capo completamente tumefatto, sbattuto contro i mobili, le porte e il tavolino. L’aveva ridotta in fin di vita, perché lui non aveva accettato il suo rifiuto, la sua decisione di non frequentarlo né sentirlo più. E lei, dopo aver lottato per quasi tre mesi stesa in un letto di ospedale, non ce l’ha fatta e si è spenta. Perché aveva scelto di essere libera e un uomo, l’ennesimo, ha deciso che non poteva essere possibile. È morta Nadia Khaidar, la cinquantenne cittadina marocchina massacrata dall’ex, Redouane Ennakhali, 44 anni anche lui cittadino marocchino e una sfilza di precedenti penali a carico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

