Femminicidio di Pamela Genini Peruffo FdI | Rafforziamo la rete di protezione delle donne

Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“La tragica vicenda di Pamela Genini ci scuote nel profondo e ci impone, ancora una volta, di guardare in faccia una realtà che non possiamo più permetterci di ignorare. I dati parlano chiaro: nel 2025 sono già stati registrati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondisci con queste news

Cosa ci insegna il femminicidio di Pamela: dove sono i centri che possono fermare i killer e come possono essere curati - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Pamela Genini, lo sfogo della madre: "Quel mostro deve pagare" - X Vai su X

Femminicidio Pamela Genini, l’amica: “Mi ha chiamata un anno fa dicendo che l’aveva presa a pugni” - Pamela Genini è stata uccisa con circa 30 coltellate, il 14 ottobre, dal suo compagno Gianluca Soncin che non accettava la fine della loro relazione ... Segnala msn.com

Femminicidio Pamela Genini, le violenze raccontate all’amica: “Mi mandò le foto delle percosse”. La mamma: “Quel mostro paghi” - L'amica rivela le violenze subite dalla vittima. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Il femminicidio di Pamela Genini a Milano - Un'imprenditrice e modella di 29 anni è stata accoltellata 24 volte dall'ex fidanzato, Gianluca Soncin, che la picchiava e minacciava da tempo ... Scrive ilpost.it