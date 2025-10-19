Femminicidio di Pamela Genini Peruffo FdI | Rafforziamo la rete di protezione delle donne

Ferraratoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“La tragica vicenda di Pamela Genini ci scuote nel profondo e ci impone, ancora una volta, di guardare in faccia una realtà che non possiamo più permetterci di ignorare. I dati parlano chiaro: nel 2025 sono già stati registrati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

femminicidio pamela genini peruffoFemminicidio Pamela Genini, l’amica: “Mi ha chiamata un anno fa dicendo che l’aveva presa a pugni” - Pamela Genini è stata uccisa con circa 30 coltellate, il 14 ottobre, dal suo compagno Gianluca Soncin che non accettava la fine della loro relazione ... Segnala msn.com

femminicidio pamela genini peruffoFemminicidio Pamela Genini, le violenze raccontate all’amica: “Mi mandò le foto delle percosse”. La mamma: “Quel mostro paghi” - L'amica rivela le violenze subite dalla vittima. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

femminicidio pamela genini peruffoIl femminicidio di Pamela Genini a Milano - Un'imprenditrice e modella di 29 anni è stata accoltellata 24 volte dall'ex fidanzato, Gianluca Soncin, che la picchiava e minacciava da tempo ... Scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Pamela Genini Peruffo