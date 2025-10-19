Femminicidio di Pamela Genini la fiaccolata a Milano | Non bastano pene severe bisogna educare i figli al rispetto

“Queste persone non hanno paura delle pene severe, il mio ex marito mi ha consegnato le mie foto con la faccia livida dicendo che tanto, essendo mio marito, era un suo diritto farmi violenza. Queste persone non hanno paura delle pene severe, dobbiamo educare i nostri figli al rispetto e fargli vedere cos’è l’amore”. Moira è una “sopravvissuta” al femminicidio. Cammina insieme a centinaia di persone per le vie del quartiere milanese di Gorla per ricordare Pamela Genini, la donna uccisa dal suo ex fidanzato quattro giorni fa. Una mobilitazione organizzata dagli abitanti del quartiere. “Il possesso uccide” si legge su un cartello appeso vicino alla casa della vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio di Pamela Genini, la fiaccolata a Milano: “Non bastano pene severe, bisogna educare i figli al rispetto”

News recenti che potrebbero piacerti

«Provo rabbia, perché questo femminicidio si poteva evitare. Pamela non aveva denunciato alle autorità, ma aveva confidato ad amici e mostrato segni evidenti, come nelle foto. Perché chi diceva di volerle bene non ha agito? Contro il femminicidio bisogna pr - facebook.com Vai su Facebook

Il femminicidio di Pamela e quelle violenze raccontate a Francesco, la buonanotte di Massimo Gramellini - X Vai su X

«Il femminicidio di Pamela Genini è la punta dell'iceberg»: il dolore inconsolabile della mamma. Gianluca Soncin le ruppe un dito - Una serata di commozione e solidarietà ha illuminato il quartiere Gorla di Milano, dove centinaia di persone si sono unite per ricordare Pamela Genini, la 29enne strappata troppo ... Segnala msn.com

Milano onora Pamela Genini con una toccante fiaccolata di commemorazione - La fiaccolata in memoria di Pamela Genini ha unito la comunità di Gorla, richiamando l'attenzione sulla problematica della violenza di genere. Si legge su notizie.it

Fiaccolata a Milano 'per Pamela e per tutte' - In silenzio e con una fiaccola accesa tra le mani, Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, ha marciato insieme a centinaia di persone per le strade del quartiere Gorla di Milano, dove la figlia è ... Riporta ansa.it