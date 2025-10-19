Femminicidio a Bologna | Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia l’ex compagno accusato di omicidio

Nadia Khaidar era stata picchiata ed accoltellata da Redouane Ennakhali. Non ce l’ha fatta Nadia Khaidar, 50 anni, cittadina marocchina residente da anni a Bologna. È morta dopo quasi tre mesi di ricovero e sofferenza a seguito della brutale aggressione avvenuta il 27 luglio scorso in via del Cossa, nel quartiere Santa Viola. Era stata picchiata e accoltellata dal suo ex compagno, Redouane Ennakhali, 44 anni, connazionale e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era stato arrestato con l’accusa iniziale di tentato omicidio: ora l’ipotesi di reato si aggrava a omicidio. Dall’aggressione al decesso: 3 mesi di lotta tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Femminicidio a Bologna: Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia, l’ex compagno accusato di omicidio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una brutale aggressione che è diventata un femminicidio. Dopo aver lottato per quasi tre mesi in un letto di ospedale dopo essere stata massacrata di botte e accoltellata dal suo ex a Bologna, Nadia Khaidar, 50enne di origine marocchina, non ce l'ha fatta ed - facebook.com Vai su Facebook

Il duplice femminicidio di Gabriela Trandafir e della figlia: «Il carabiniere che non prese la denuncia va a processo» - X Vai su X

Massacrata di botte e accoltellata dall'ex perché voleva lasciarlo: muore dopo tre mesi di agonia - Dopo aver lottato per quasi tre mesi in un letto di ospedale dopo essere stata massacrata di botte e accoltellata dal suo ex a Bologna, Nadia K ... Riporta today.it

Massacrata di botte e accoltellata dall'ex per un «no», Nadia muore dopo tre mesi di agonia: l'uomo era in Italia senza permesso di soggiorno - È morta dopo quasi tre mesi di ricovero in ospedale Nadia Khaidar, 50 anni, cittadina marocchina picchiata e accoltellata dal suo ex compagno 44enne, anch'egli cittadino marocchino ... Scrive msn.com

Bologna, picchiata e accoltellata da ex: Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, picchiata e accoltellata da ex: Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia ... Da tg24.sky.it