Femminicidio a Bologna | Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia l’ex compagno accusato di omicidio

19 ott 2025

Nadia Khaidar era stata picchiata ed accoltellata da Redouane Ennakhali. Non ce l’ha fatta Nadia Khaidar, 50 anni, cittadina marocchina residente da anni a Bologna. È morta dopo quasi tre mesi di ricovero e sofferenza a seguito della brutale aggressione avvenuta il 27 luglio scorso in via del Cossa, nel quartiere Santa Viola. Era stata picchiata e accoltellata dal suo ex compagno, Redouane Ennakhali, 44 anni, connazionale e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era stato arrestato con l’accusa iniziale di tentato omicidio: ora l’ipotesi di reato si aggrava a omicidio. Dall’aggressione al decesso: 3 mesi di lotta tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

