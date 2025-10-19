Femminicidi Viminale | 44 nei primi 9 mesi del 2025 in calo dell’8%
(Adnkronos) – Femminicidi in calo nei primi nove mesi del 2025. A quanto emerge dal report di ottobre della direzione centrale della polizia criminale, diffuso dal Viminale, in particolare, gli omicidi commessi tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno dal partner o da un ex partner scendono a 53 (-4%) rispetto ai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
