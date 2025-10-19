Femminicidi Mucci SGS | ' Basta talk-show serve una svolta culturale'
Con oltre 40 femminicidi nel 2025, l'Italia affronta un'emergenza. Mucci (SGS) denuncia l'ipocrisia dei talk-show, definiti "chiacchiere e tabacchiere di legno". Mentre i media discutono, Pamela si aggiunge alla lista. Serve un'azione concreta, non solo dibattiti superficiali. Ecco di seguito il comunicato stampa giunto in redazione.Mucci (SGS) Femminicidi: Basta talk-show, chiacchiere e tabacchiere di legnoMaria,Ihoanna, Eleonora, Cinzia, Tilde, Ramona, Sabrina,Laura, dall’inizio del 2025 sono più di 40 i femminicidi, con Pamela, uccisa sul balcone di casa, si aggiunge un nuovo punto nero alla statistica delle donne vittime di femminicidio. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
