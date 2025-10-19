Feltri smonta Schlein | Non solo politica cosa c' è dietro gli attacchi a Meloni

L'affondo di Elly Schlein contro Giorgia Meloni? Nulla di nuovo. A dirlo è Vittorio Feltri che, ospite di 4 Di Sera, interviene sulle parole pronunciate dalla leader del Pd ad Amsterdam. "Non è una novità, lo ha fatto altre volte magari con toni più sommessi. Ma ogni volta che parla della Meloni, la insulta". Per il fondatore di Libero "non c'è di mezzo solo la politica, ma anche una vanità personale. La cosa non mi stupisce anche se è molto sgradevole". E sulla democrazia a rischio citata dalla dem, Feltri non ha dubbi: "È una follia, la democrazia non è a rischio. Non c'è nessun governo di destra-destra, c'è un governo di destra". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Feltri smonta Schlein: "Non solo politica, cosa c'è dietro gli attacchi a Meloni"

News recenti che potrebbero piacerti

Lega - Salvini Premier. . Vittorio Feltri da applausi! - facebook.com Vai su Facebook

Pd, Schlein: no una politica rinchiusa nei recinti del potere - "Siamo qui per riprenderci insieme la voce, convinti che fare politica non voglia dire rinchiudersi in recinti di potere e preservarlo ma conquistarlo per redistribuirlo, ... Da notizie.tiscali.it

Salis sul pesto della politica, indigesto a Schlein: ma come si fa a non conoscere Palazzo Ducale - Un brivido scorre fra i vertici del PD e un po’ di tutta la sinistra: a gelare il sangue nelle vene di Elly Schlein e accoliti è l’ex lanciatrice di martello, oggi sindaco di Genova, Silvia Salis. Riporta blitzquotidiano.it

Le voci dal palazzo, Meloni: “Io non sono stupida. Non vogliono aiutare Gaza ma attaccare il governo”. Schlein: “Meloni esca dalla megalomania”. Conte: “Una patriota ... - “Io non sono stupida – dice la premier, Giorgia Meloni – quello che accade in Italia non ha come obiettivo ... Da blitzquotidiano.it