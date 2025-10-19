Fedriga e Bini in Usa per rafforzare i rapporti con aziende americane
Prime giornate intense per la missione istituzionale del Friuli Venezia Giulia negli Stati Uniti. Il governatore Massimiliano Fedriga, accompagnato dall’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, ha sottolineato l’importanza strategica di rafforzare i rapporti economici e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Argomenti simili trattati di recente
Fedriga e Bini in Usa per rafforzare i rapporti con aziende americane https://ift.tt/16IniWs https://ift.tt/XvyPKhF - X Vai su X
TV 12. . LIGNANO SABBIADORO | TERRAZZA A MARE: PROSEGUONO I LAVORI, FEDRIGA E BINI SUL CANTIERE – Proseguono i lavori di riammodernamento di Terrazza Mare a Lignano. Oggi il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l’assessor - facebook.com Vai su Facebook
Fedriga e Bini in USA per rafforzare i rapporti con aziende americane - al ricevimento organizzato dall’ambasciatore d’Italia a Washington Marco Peronaci, alla presenza di rappresentanze istituzionali italiane e americ ... Segnala udinetoday.it
Fvg-Usa: Fedriga in missione per rafforzare relazioni e investimenti - Rafforzare la strategia di internazionalizzazione del Friuli Venezia Giulia verso gli Stati Uniti e favorire l'attrazione di investimenti nella regione. ilgazzettino.it scrive
Friuli-Venezia Giulia, Fedriga “Strategico rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti” - Così il governatore Massimiliano Fedriga a commento delle prime due giornate di missione negli Usa, a Washington ... Da msn.com