FC 26 SBC Base Hero Matchday Pick II | Scegli tra Lizarazu Forlán e Cole!

È stata rilasciata una nuova versione della SBC “Base Hero Matchday Pick”! Questa SBC è un’opportunità ad alto costo per ottenere un Eroe Base non scambiabile, scegliendo tra tre opzioni di alto livello: Bixente Lizarazu, Diego Forlán e Joe Cole. Questa sfida è per i club con rose profonde, richiedendo ben quattro squadre con rating che arrivano fino a 87 OVR! Hai due settimane esatte ( 15 giorni ) per completarla. Il Premio Finale: 1 di 3 Eroe Base (Non Scambiabile). Completando tutte e quattro le sfide, otterrai una scelta (Pick) non scambiabile tra questi tre Eroi Base: Bixente Lizarazu (OVR non specificato): Terzino Sinistro (TS), noto per la sua velocità e l’eccellente capacità difensiva. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

