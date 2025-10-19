FC 26 SBC Base Hero Matchday Pick II | Scegli tra Lizarazu Forlán e Cole!

Imiglioridififa.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata rilasciata una nuova versione della SBCBase Hero Matchday Pick”! Questa SBC è un’opportunità ad alto costo per ottenere un Eroe Base non scambiabile, scegliendo tra tre opzioni di alto livello: Bixente Lizarazu, Diego Forlán e Joe Cole. Questa sfida è per i club con rose profonde, richiedendo ben quattro squadre con rating che arrivano fino a 87 OVR! Hai due settimane esatte ( 15 giorni ) per completarla. Il Premio Finale: 1 di 3 Eroe Base (Non Scambiabile). Completando tutte e quattro le sfide, otterrai una scelta (Pick) non scambiabile tra questi tre Eroi Base: Bixente Lizarazu (OVR non specificato): Terzino Sinistro (TS), noto per la sua velocità e l’eccellente capacità difensiva. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 sbc base hero matchday pick ii scegli tra lizarazu forl225n e cole

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Base Hero Matchday Pick (II): Scegli tra Lizarazu, Forlán e Cole!

Leggi anche questi approfondimenti

fc 26 sbc baseFC 26 SBC Hero Base Max. 87 OVR - È stata rilasciata una delle sfide più ambite e discusse nel gioco: Max. Secondo imiglioridififa.com

fc 26 sbc baseFC 26 SBC Base Hero Matchday Pick: Scegli il Tuo Eroe Base (Scott, Solskjaer o Beasley!) - È stata rilasciata una delle SBC più attese e discusse: la "Base Hero Matchday Pick"! Si legge su imiglioridififa.com

fc 26 sbc baseEA FC 26 Max 87 Base Hero Upgrade SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Max 87 Base Hero Upgrade SBC in Ultimate Team, allowing gamers to test their luck and try to obtain some amazing Hero items for their squads. Da sportskeeda.com

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Sbc Base