FC 26 Obiettivo Nuove Valutazioni | Ilan Kebbal 84 OVR + EVO CDC Centromediano!
È disponibile un nuovo e allettante Obiettivo che ti permette di sbloccare l’attaccantetrequartista algerino Ilan Kebbal Nuove Valutazioni 84 OVR! Questa carta è eccezionale per chi cerca agilità e dribbling sulla fascia o al centro. Inoltre, completando le sfide riceverai una preziosa EVO CDC Centromediano+! Completa 4 delle 5 sfide entro 7 giorni per sbloccare entrambi i premi. Il Premio: Ilan Kebbal Nuove Valutazioni (84 OVR) + EVO. Ilan Kebbal è un trequartista (CAM) versatile, capace di giocare anche come RM e CM. Abilità Piede Debole: 4 Stelle Mosse Abilità e 3 Stelle Piede Debole.. Statistiche Chiave: DRI 88 e VEL 85: La sua forza principale, che lo rende agile, difficile da affrontare e perfetto per il dribbling nello stretto. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla cultura del dono e alla cittadinanza attiva, utilizzando il linguaggio universale dell’arte come strumento di sensibilizzazione e rigenerazione urbana #livorno #sociale - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Obiettivo Nuove Valutazioni: Matías Soulé 83 OVR – Il Trequartista Argentino GRATIS! - È disponibile un nuovo Obiettivo che ti permette di sbloccare il promettente trequartista argentino Matías Soulé Nuove Valutazioni 83 OVR! Lo riporta imiglioridififa.com
FC 26 si aggiorna: tanta Serie A nelle nuove carte Ratings Reload – LISTA - Grandi notizie per tutti i videogiocatori di FC 26 che aspettavano carte Serie A: le nuove Ratings Reload sono già qui. Riporta videogiochi.com
FC 26 Obiettivo Nuove Valutazioni: Leandro Paredes 83 OVR – Il Regista di Centrocampo! - È disponibile un nuovo Obiettivo che ti permette di sbloccare il centrocampista argentino Leandro Paredes Nuove Valutazioni 83 OVR. Si legge su imiglioridififa.com