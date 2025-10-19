FC 26 Obiettivo Nuove Valutazioni | Ilan Kebbal 84 OVR + EVO CDC Centromediano!

È disponibile un nuovo e allettante Obiettivo che ti permette di sbloccare l’attaccantetrequartista algerino Ilan Kebbal Nuove Valutazioni 84 OVR! Questa carta è eccezionale per chi cerca agilità e dribbling sulla fascia o al centro. Inoltre, completando le sfide riceverai una preziosa EVO CDC Centromediano+! Completa 4 delle 5 sfide entro 7 giorni per sbloccare entrambi i premi. Il Premio: Ilan Kebbal Nuove Valutazioni (84 OVR) + EVO. Ilan Kebbal è un trequartista (CAM) versatile, capace di giocare anche come RM e CM. Abilità Piede Debole: 4 Stelle Mosse Abilità e 3 Stelle Piede Debole.. Statistiche Chiave: DRI 88 e VEL 85: La sua forza principale, che lo rende agile, difficile da affrontare e perfetto per il dribbling nello stretto. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

