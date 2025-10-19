FC 26 Obiettivo Live Flash | Bonus Tour Mondiale Fuoriclasse Argento!

È uscito un set di obiettivi “Bonus” rapidi e semplici, perfetti per chi sta già giocando l’evento Tour mondiale lega fuoriclasse argento! Questi obiettivi richiedono solo di segnare gol in partite distinte all’interno della modalità Live, offrendo pacchetti premio di alto livello. Hai solo 4 giorni per completare queste sfide! Il Premio Finale. Completando tutte e tre le sfide, otterrai il premio principale: 1x Pacc. 2 giocat. oro rari 84+ (Non scambiabile). Le 3 Sfide da Completare. Le sfide sono cumulative e richiedono solo di segnare un gol in un numero crescente di partite distinte all’interno dell’evento Tour mondiale lega fuoriclasse argento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Live Flash: Bonus Tour Mondiale Fuoriclasse Argento!

Approfondisci con queste news

MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON FM2 •OBIETTIVO SIGMA 70-300 MM •OBIETTIVO SIGMA 28-70 MM D •FLASH TUMAX •VENDUTI INSIEME AL BORSONE CUSTODIA - facebook.com Vai su Facebook

FC 26 Nuovo Obiettivo Live: “Guanto di Sfida Definitivo 2” – La Sfida Veloce per EVO e Mega Premi! - Il "Guanto di sfida definitivo 2" è l'Obiettivo Live per eccellenza, che premia la costanza e le serie di vittorie con ... Segnala imiglioridififa.com

FC 26 Nuovo Obiettivo Live: Riscaldamento Argento – La Rivoluzione delle Carte Silver è Iniziata! - L'evento Ratings Reload è qui e porta con sé il primo, attesissimo, evento Live esclusivo per carte Argento: "Riscaldamento Argento"! Da imiglioridififa.com