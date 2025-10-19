FC 26 Evoluzione Guardiano della Porta | Trasforma il Tuo Portiere in un Baluardo Difensivo!

È disponibile una nuova Evoluzione a pagamento, “Guardiano della Porta”, specificamente pensata per potenziare i tuoi portieri! Questa EVO è essenziale per chi cerca di trasformare un portiere base in una figura affidabile tra i pali, aumentandone notevolmente le statistiche chiave e aggiungendo PlayStyle difensivi. Questa Evoluzione è un investimento da 10.000 Crediti o 200 FC Points. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Costo: 10.000 Crediti o 200 FC Points.. Disponibilità: Circa 22 giorni.. Requisiti del Giocatore Base: GEN max: 80. Posizione: Portiere (POR). N° stili di gioco max: 5. Rarità: Tour mondiale fuoricl. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

