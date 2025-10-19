Favola della domenica – La formica Albertina
C’era una volta una formica che si chiedeva spesso perché dovesse lavorare tanto. Si alzava all’alba nella grande casa e, insieme a tutte le sorelle operaie, si prendeva cura delle piccole larve e poi usciva per iniziare la sua faticosa giornata di ricerca di cibo. “Chissà se è vero” pensava mentre trasportava sulle spalle una grossa briciola di pane “che senza questi rifornimenti non riusciremmo a sopravvivere all’inverno”. Si rivolse a una sorella che le camminava accanto. Era curva sotto il peso di un grosso seme di limone: “Sei sicura che il nostro modo di vivere e di lavorare sia il più giusto?” L’altra strabuzzò gli occhi: “Shhhh. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
