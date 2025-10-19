E’ il primo ottobre quando una donna scompare nel nulla inghiottita dal fango dell’alluvione che ha colpito la città di Favara, nell’Agrigento. Scomparsa in un grande collettore dell’acqua, come le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona avevano mostrato. E dal quel drammatico giorno non si hanno avuto più notizie della 38enne, mamma di tre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Favara, trovato il cadavere della donna inghiottita dal fango