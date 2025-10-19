Favara trovato il cadavere della donna inghiottita dal fango
E’ il primo ottobre quando una donna scompare nel nulla inghiottita dal fango dell’alluvione che ha colpito la città di Favara, nell’Agrigento. Scomparsa in un grande collettore dell’acqua, come le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona avevano mostrato. E dal quel drammatico giorno non si hanno avuto più notizie della 38enne, mamma di tre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
+++ Tragedia a Favara, trovato un cadavere: si teme sia quello di Marianna Bello +++ - X Vai su X
Favara, corpo carbonizzato trovato stamattina in una casa di cortile in via Cabubbo - Macabro ritrovamento a Favara, dove un corpo carbonizzato è stato scoperto stamattina all'interno di un'abitazione situata in un cortile di via... CLICCA QUI SOTTO PER LEG - facebook.com Vai su Facebook
Donna dispersa in alluvione a Favara, trovato il cadavere - È di Marianna Bello il cadavere trovato nel canneto, vicino a un torrente che sfocia nel fiume Naro, ad Agrigento. Da ansa.it
Favara, cadavere in un canalone: forse è la donna dispersa da 19 giorni - FAVARA – Potrebbe essere di Marianna Bello, la donna dispersa da 19 giorni a Favara il cadavere trovato nella tarda mattinata di oggi in contrada Misita, tra Zingarello e Cannatello, ad Agrigento. Lo riporta livesicilia.it
Alluvione a Favara, il corpo di Marianna Bello trovato in mare 18 giorni dopo - Sul posto anche il sindaco della cittadina agrigentina che dal primo ottobre ha seguito le ricerche ... Lo riporta msn.com