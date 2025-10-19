far west in via piave mattinata di scontri fumogeni caschi e sassi terrore per le strade

di Iacopo Nathan Scene da far west. Sarebbe bello se si fosse trattato del film Hooligans, che racconta la folle violenza dei tifosi del West Ham. Ecco, un film. Invece quello che è successo ieri in via Piave è stato tutto molto reale, spaventoso e a due passi dalle case e dalla Torre. Guerriglia urbana tra due fazioni ben distine, pisani e veronesi, storicamente rivali per questioni politiche. I veneti spostati verso destra, i pisani con la bandiera raffigurante Che Guevara in curva. Un tipo di violenza che, però, credevamo facesse parte solo dei brutti ricordi degli anni ’80 che vorremmo tutti cancellare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

