Fanalino di coda per i salari | La nostra provincia ultima in regione | non è un caso
Forlì-Cesena fanalino di coda: gli stipendi più bassi della regione sono nella nostra provincia. Se (per qualcuno) i conti non tornano, basta dare un’occhiata ai dati dell’ osservatorio JobPricing. I bassi salari in Italia rappresentano un grosso problema e il tema è molto sentito. La nostra provincia, ahinoi, non si colloca in una buona posizione, tanto che si ferma al 71° posto (con una perdita di tre posizioni) per quanto riguarda il valore delle retribuzioni, che si attesta, a Forlì-Cesena, sulla media di 29.398 euro all’anno. Stiamo ovviamente parlando di salari lordi, che (conti alla mano) ammontano a 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
