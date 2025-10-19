Fabrizio Romano riaccende la pista Mainoo | Manna crede ancora nel talento inglese
Il Napoli continua a guardare con interesse a Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United. Dopo il tentativo fallito nell’ultima sessione di mercato, il club azzurro valuta di tornare alla carica a gennaio, soprattutto in vista della partenza di Frank Anguissa per la Coppa d’Africa. Nel suo ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano ha spiegato che l’interesse del Napoli non si è mai spento e che Manna resta convinto del potenziale del talento inglese. Il Napoli non molla Mainoo. Durante il mercato estivo, il Napoli aveva tentato di portare in Serie A Kobbie Mainoo, ma il Manchester United si era opposto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
