Fabregas non ha dubbi su Nico Paz | Può arrivare dove vuole sono molto tranquillo per il suo futuro

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesc Fabregas è felicissimo per la vittoria del Como sulla Juventus: L'allenatore spagnolo ha esaltato Nico Paz e ha speso parole d'elogio per Morata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

fabregas ha dubbi nicoFabregas non ha dubbi su Nico Paz: “Può arrivare dove vuole, sono molto tranquillo per il suo futuro” - Cesc Fabregas è felicissimo per la vittoria del Como sulla Juventus: L'allenatore spagnolo ha esaltato Nico Paz e ha speso parole d'elogio per Morata ... Si legge su fanpage.it

fabregas ha dubbi nicoComo-Juve, senza Fabregas parla Ludi: "Yildiz ha già dimostrato, Nico Paz l'ha lasciato intendere" - Le parole del direttore sportivo alla vigilia della gara contro i bianconeri: "Morata gioca? Segnala tuttosport.com

fabregas ha dubbi nicoInfortunio Addai, Fabregas trema. Chance Nico Paz-Argentina: Como, il punto sui nazionali - Mentre Cesc Fabregas lavora al centro sportivo di Mozzate con i giocatori rimanenti, in sedute intensive insieme e contro la Primavera di casa, ben 10. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Fabregas Ha Dubbi Nico