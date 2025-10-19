Fabregas non ha dubbi su Nico Paz | Può arrivare dove vuole sono molto tranquillo per il suo futuro

Cesc Fabregas è felicissimo per la vittoria del Como sulla Juventus: L'allenatore spagnolo ha esaltato Nico Paz e ha speso parole d'elogio per Morata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elogio di Fabregas che a parole fa il filosofo, nella realtà nel secondo tempo i calciatori del Como si sono buttati sempre a terra: applausi. Tudor rischia di non mangiare il panettone.

