Fabregas Como il tecnico felice per il successo sulla Juventus | Oggi la parola è orgoglio Paz? Ha la fame dei grandi

Inter News 24 Fabregas Como, le parole del tecnico dei lariani al termine della vittoria contro la Juventus! Il commento sull’Arsenal di Arteta. Dopo la prestigiosa vittoria per 2-0 sulla Juventus, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione della sua squadra, sottolineando il valore del successo e la crescita collettiva del gruppo. L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona ha parlato di un risultato ottenuto con spirito di sacrificio, compattezza e mentalità vincente. Fabregas: «Abbiamo giocato da squadra vera». Fabregas ha spiegato come il concetto di orgoglio sia stato il motore della prestazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas Como, il tecnico felice per il successo sulla Juventus: «Oggi la parola è orgoglio. Paz? Ha la fame dei grandi»

Contenuti che potrebbero interessarti

Prima Kempf e poi il solito Nico Paz: il Como di Fabregas annienta la Juventus Vai su Facebook

Como, Fabregas perde Jacobo Ramon nel riscaldamento: giocherà Diego Carlos al suo posto - X Vai su X

Como, Cesc Fabregas: “Con la Juventus una vittoria di grande valore” - È grande la soddisfazione del tecnico del Como Cesc Fabregas dopo la vittoria sulla Juventus. Riporta sportal.it

Fabregas: “Potevamo chiuderla prima. Alla squadra ho fatto solo una domanda”. Tudor: “Como bella realtà” - Il Como ha fatto la voce grossa contro la Juventus e si è preso una vittoria che contro i bianconeri mancava da oltre 70 anni. Lo riporta comozero.it

Fabregas, schiaffo a Tudor: "Io lo chiamo con rispetto, lui...Gli spiegassero come funziona a Como" - La formazione lombarda ritrova i suoi tifosi in casa e vince 2- Si legge su tuttosport.com