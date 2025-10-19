Fabregas a DAZN | Sono orgoglioso oggi con la Juve abbiamo dimostrato una cosa Nico Paz? È un campione può arrivare dove vuole

Fabregas a DAZN, il tecnico lariano celebra la vittoria storica sulla Juve: elogia la mentalità del gruppo, Morata e il talento di Nico Paz. Una vittoria storica, un 2-0 che stende la Juventus e proietta il Como sotto i riflettori di tutta Europa. Al termine dell’impresa compiuta dai suoi ragazzi, l’allenatore Cesc Fabregas si è presentato ai microfoni di DAZN per analizzare una partita perfetta, in cui i lariani hanno unito qualità, organizzazione e una mentalità da grande squadra. Fabregas Como: orgoglio e mentalità vincente. L’ex centrocampista spagnolo ha prima di tutto elogiato lo spirito del gruppo, la capacità di soffrire e di lottare insieme, considerandola la vera chiave del successo contro un avversario così blasonato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabregas a DAZN: «Sono orgoglioso, oggi con la Juve abbiamo dimostrato una cosa. Nico Paz? È un campione, può arrivare dove vuole»

Altri contenuti sullo stesso argomento

La apre Nico Paz, la chiude Baschirotto Espulso Jesus Rodriguez al minuto 82 Un punto a testa per Fabregas e Nicola 1 #ComoCremonese #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X

Tudor: «Un secondo tempo molto spezzettato per i comportamenti dei giocatori del Como» A Dazn: «L'allenatore deve esser preoccupato. Cosa si può fare meglio? Lo discuteremo con i giocatori non qui» https://www.ilnapolista.it/2025/10/tudor-un-secondo-te Vai su Facebook

Fabregas non ha dubbi su Nico Paz: “Può arrivare dove vuole, sono molto tranquillo per il suo futuro” - Cesc Fabregas è felicissimo per la vittoria del Como sulla Juventus: L'allenatore spagnolo ha esaltato Nico Paz e ha speso parole d'elogio per Morata ... Secondo fanpage.it

Como, Fabregas: "Nico Paz può arrivare dove vuole. Ecco come sta Diao" - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sulla Juventus: ... Segnala msn.com

Atalanta Como, Ludi: «Fabregas è un leader e ha personalità. Nico Paz? Per me è un fuoriclasse» - Le sue parole Ai microfoni di Dazn, il ds Carlalberto Ludi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Atalan ... Da calcionews24.com