Fa causa per danni al Comune | Allagamento del 2023 causato dalla mancanza di valvole clapet

Approderanno in tribunale le vicende dei danni subiti per l’alluvione del maggio 2023 da uno degli edifici del comparto Ex Zuccherificio. Il proprietario di un immobile che si trova alle spalle del centro commerciale Lungosavio (Ipercoop) ha deciso di fare causa al Comune di Cesena per i danni subiti dall’alluvione che, a suo dire, non sarebbero stati causati dalle eccezionali piogge o dall’esondazione del fiume Savio, ma dall’acqua che è fuoriuscita dalle condotte fognarie perché erano sprovviste delle valvole clapet che consentono di scaricare le acque meteoriche nel fiume, ma impediscono il riflusso verso l’abitato quando il livello dell’acqua sale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fa causa per danni al Comune: "Allagamento del 2023 causato dalla mancanza di valvole clapet"

