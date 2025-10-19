F1 Verstappen domina anche ad Austin | vittoria nel GP degli Stati Uniti davanti a Norris e Leclerc

Sportface.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione olandese della Red Bull replica il successo della Sprint e consolida la leadership mondiale. Sul podio anche la Ferrari di Leclerc, mentre Piastri chiude quinto dietro a Hamilton. Max Verstappen si conferma protagonista assoluto del weekend di Austin. Dopo il successo nella sprint del sabato, il pilota olandese della Red Bull ha vinto anche il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Partito dalla pole, il campione in carica ha condotto la gara senza sbavature, resistendo agli attacchi iniziali e gestendo il ritmo fino alla bandiera a scacchi. 🔗 Leggi su Sportface.it

