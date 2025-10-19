Austin (Stati Uniti) 18 ottobre 2025 – Le difficoltà del leader iridato sembrano dare linfa a Max Verstappen, il quale mette pressione facendo quello che sa fare meglio: andare velocissimo. L'olandese di Red Bull ottiene la pole position anche delle qualifiche regolari e domani scatterà dalla prima posizione, affiancato da Lando Norris, sempre presente alle sue spalle. Grande reazione Ferrari con Charles Leclerc 3° di appena 6 milllesimi dietro alla McLaren del piltoa inglese, mentre Lewis Hamilton è 5° alle spalle di George Russell. Partirà solo 6° invece il leader del Mondiale fin qui Oscar Piastri, seguito dall'italiano Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - F1 Usa: Verstappen è ancora in pole dopo la sprint. Norris però c'è, reazione Ferrari