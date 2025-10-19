F1 Oscar Piastri | Oggi non avevo il ritmo ideale La corsa al titolo? Il team non farà scelte

Oscar Piastri non ha molti motivi per sorridere al termine del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, infatti, il pilota australiano non è andato oltre la quinta posizione nella gara domenicale, dopo aver chiuso in curva 1 la Sprint Race. Il suo vantaggio in classifica generale si riduce a 14 lunghezze su Lando Norris ed a 40 su Max Verstappen. La vittoria è andata all’olandese davanti a Lando Norris a 7.9 secondi, mentre completa il podio Charles Leclerc a 15.3. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 28. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Oggi non avevo il ritmo ideale. La corsa al titolo? Il team non farà scelte”

