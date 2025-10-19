F1 Oscar Piastri | Non ho trovato ritmo in qualifica Domani ci proverò il weekend non è finito

Ha poca voglia di sorridere Oscar Piastri al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, il pilota australiano ha concluso un sabato davvero grigio. In precedenza, infatti, aveva scatenato l’incidente in curva 1 che aveva eliminato anche il suo compagno di team Lando Norris, quindi nelle qualifiche in vista della gara di domani (ore 21.00 italiane) non è andato oltre la terza fila. Max Verstappen ha conquistato la pole position con il tempo di 1:32. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Non ho trovato ritmo in qualifica. Domani ci proverò, il weekend non è finito”

