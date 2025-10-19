F1 oggi in tv GP USA 2025 | orario gara streaming programma Sky e TV8

Oggi, domenica 19 ottobre, andrà in scena il GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Austin, si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 21.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. Ci si aspetta un confronto serrato tra l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri. Il quattro volte iridato è intenzionato a far saltare il banco, volendosi inserire in maniera convinta nel duello iridato tra i due Papaya. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP USA 2025: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

