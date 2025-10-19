F1 Max Verstappen | Una pole position importante la macchina è stata veloce in ogni settore

Max Verstappen è soddisfatto dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ma non si sbilancia troppo in vista di domani. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas il pilota del team Red Bull completa un sabato perfetto. Dopo la vittoria nella Sprint Race, infatti, il quattro volte campione del mondo centra anche la partenza al palo in vista della gara di domani (ore 21.00 italiane) con la chiara intenzione di continuare a mettere pressione alle due McLaren. Max Verstappen ha firmato la pole position fermando i cronometri sull’1:32. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Una pole position importante, la macchina è stata veloce in ogni settore”

Argomenti simili trattati di recente

Dopo la pole position di Max Verstappen, arriva il momento del via della quarta Sprint Race della stagione: riuscirà il quattro volte campione del mondo a firmare un'altra vittoria? Segui la Sprint Race #USGP - X Vai su X

Tarda notte di spettacolo in Texas: Verstappen si prende la pole per la Sprint del GP degli Stati Uniti dopo un duello infuocato con le McLaren. E tra i protagonisti spunta anche una sorprendente Sauber firmata Hülkenberg - facebook.com Vai su Facebook

F1 | Verstappen in pole con un solo tentativo: “Ho fatto un po’ di caos nel giro di lancio” - Max Verstappen è il protagonista del weekend in Texas, dove ha monopolizzato la scena anche nelle qualifiche che hanno determinato la griglia di partenza per la ... Riporta f1grandprix.motorionline.com

F1 | GP Stati Uniti: Verstappen batte Norris per la pole, terzo Leclerc - Max Verstappen si ripete dopo la vittoria nella Sprint e si aggiudica la pole position per il GP Stati Uniti di Formula 1. Da thelastcorner.it

F1 | GP Austin, GRIGLIA di PARTENZA: Verstappen in pole, ottimo Leclerc, sprofonda Piastri - Bandiera a scacchi sulle qualifica del GP di Austin di F1: la griglia di partenza completa con Verstappen in pole e Leclerc vicino ... Da f1ingenerale.com