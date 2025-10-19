F1 Lewis Hamilton | Una buona qualifica abbiamo estratto il massimo da gomme e vettura
Lewis Hamilton sorride a metà al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, il pilota sette volte campione del mondo ha sì ottenuto un buon quinto posto a breve distanza dai migliori ma, di pari passo, non si è detto soddisfatto della vettura che, tuttavia, ha mosso passi in avanti evidenti rispetto al “buco nero” di ieri. Max Verstappen, ad ogni modo, ha conquistato la pole position con il tempo di 1:32.510 e 291 millesimi su Lando Norris (McLaren) mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 297. 🔗 Leggi su Oasport.it
