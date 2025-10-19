F1 Lewis Hamilton | Siamo sulla strada giusta la squadra ha fatto un ottimo lavoro

Si conclude con un vero e proprio assolo di Max Verstappen il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese completa con la vittoria un weekend perfetto, dominando dal primo all’ultimo giro la gara lunga. Il quattro volte campione del mondo, in virtù di questo successo, si porta a 40 punti dalla vetta del Mondiale e torna in lizza per il titolo. Seconda posizione per la McLaren di Lando Norris, che è stato costretto a superare due volte Charles Leclerc per blindare la piazza d’onore. Terza piazza proprio per la Ferrari del monegasco, che ritrova il podio, il sesto stagionale per la scuderia di Maranello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Siamo sulla strada giusta, la squadra ha fatto un ottimo lavoro”

Argomenti simili trattati di recente

Con il 4º posto di oggi ufficialmente Lewis Hamilton detiene, in coabitazione con Didier Pironi, il record negativo di gare non a podio a partire dal debutto in Ferrari: 19, fin qui disputate. Non si contano, a fini statistici FIA, i piazzamenti ottenuti nelle Sprint. Per il - facebook.com Vai su Facebook

Sir Lewis Hamilton post quali ? - X Vai su X

F1 pagelle Austin: Verstappen cacciatore di teste, Leclerc cuore Ferrari, Hamilton vorrei ma non posso - Voti, pagelle, top e flop del Gp di Stati Uniti vinto da Verstappen su Norris e Leclerc, con Hamilton e Piastri a seguire. Secondo sport.virgilio.it

F1 | GP Stati Uniti 2025, Vasseur commenta la gara della Ferrari: “Sono molto orgoglioso del team” - Il Team Principal della Ferrari commenta il terzo posto di Charles Leclerc ed il quarto di Lewis Hamilton ad Austin ... Lo riporta p300.it

Ferrari spaccata tra Hamilton e Leclerc: per Ivan Capelli e Matteo Bobbi due blocchi contrapposti - I due opinionisti di Sky Sport F1, Matteo Bobbi e Ivan Capelli nelle loro analisi hanno evidenziato come in casa Ferrari ci sia una spaccatura tra l'approccio di Hamilton e quello di Leclerc ... sport.virgilio.it scrive