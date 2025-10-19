F1 le possibili strategie per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025
Sta per esaurirsi il countdown per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1, in programma alle ore 21. Dopo l’ottima qualifica sul circuito del CotA (Circuit of the Americas) Max Verstappen partirà dalla pole position, pronto ad accorciare nuovamente nella classifica piloti guidata da Oscar Piastri. La Red Bull dell’olandese sembra essere l’unica monoposto in griglia capace di tenere testa alle McLaren. Il quattro volte campione del mondo dovrà fare i conti con Lando Norris, secondo alla partenza. Non può essere escluso dai favoriti il leader del Mondiale Oscar Piastri che, nonostante la quinta casella, può disporre di una velocità superiore per effettuare la sua rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Davide Renzulli di #Columbia spiega a #StayLive le opportunità dell’obbligazionario europeo in questo contesto di mercato e illustra possibili strategie - X Vai su X
Si chiama Moonwalker il nuovissimo robot per la riabilitazione con cui per la prima volta diventano possibili strategie riabilitative e... - facebook.com Vai su Facebook
F1, le possibili strategie per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025 - Sta per esaurirsi il countdown per il Gran Premio degli Stati Uniti d'America 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1, in programma alle ore 21. Lo riporta oasport.it
F1 | Pirelli conferma la variabile per movimentare la gara: le diverse strategie del GP di Austin - Il salto di mescola pronto a offrire diverse opzioni ai team di F1 in vista della gara: le strategie del GP di Austin. Riporta f1ingenerale.com
Strategie Pirelli: gara incerta tra 1 o 2 soste con tutte le mescole in gioco - Si prospetta una gara molto vivace ad Austin, con Pirelli che vede molto vicine le strategie a singola e doppia sosta ... Segnala formulapassion.it