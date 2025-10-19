F1 Lando Norris | Un secondo posto importante per il campionato! Che battaglia con Leclerc…
Lando Norris può sorridere dopo aver chiuso al secondo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas il pilota del team McLaren ha centrato una piazza d’onore comunque importante, andando a recuperare punti importanti a Oscar Piastri in ottica corsa al titolo. La vittoria è andata a uno straordinario Max Verstappen che ha preceduto Lando Norris per 7.9 secondi, mentre completa il podio Charles Leclerc a 15.3. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 28.5, quinta per Oscar Piastri a 29. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Secondo alcune fonti, come Canal+ e The Race, sarebbe stata rivelata la ripercussione post Singapore a cui andrà incontro Lando Norris da qui al termine della stagione. A quanto pare Oscar Piastri deciderà indipendentemente l’ordine d’uscita dai box in og - facebook.com Vai su Facebook
Battuto da Max Verstappen, ma per Lando Norris non era scontata neanche la prima fila: ci è voluto un gran terzo settore per strappare la seconda casella in griglia a Leclerc, battuto per soli 6 millesimi Qui le dichiarazioni #USGP | #F1 - X Vai su X
F1, Lando Norris: “Un secondo posto importante per il campionato! Che battaglia con Leclerc…” - Lando Norris può sorridere dopo aver chiuso al secondo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno ... Come scrive oasport.it
F1, Verstappen domina ad Austin: vince il GP degli Stati Uniti davanti a Norris e Leclerc - Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1, sul circuito di Austin. Da gds.it
Verstappen vince il GP Stati Uniti e riapre il Mondiale di F1: Leclerc conquista il podio a Austin - Max Verstappen vince la terza delle ultime quattro gare e riapre ufficialmente il Mondiale di Formula 1 2025. Come scrive fanpage.it