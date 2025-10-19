F1 Lando Norris | Un secondo posto importante per il campionato! Che battaglia con Leclerc…

Lando Norris può sorridere dopo aver chiuso al secondo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas il pilota del team McLaren ha centrato una piazza d’onore comunque importante, andando a recuperare punti importanti a Oscar Piastri in ottica corsa al titolo. La vittoria è andata a uno straordinario Max Verstappen che ha preceduto Lando Norris per 7.9 secondi, mentre completa il podio Charles Leclerc a 15.3. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 28.5, quinta per Oscar Piastri a 29. 🔗 Leggi su Oasport.it

