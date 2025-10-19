f1 in usa verstappen in pole position terzo tempo per leclerc

Max Verstappen ha ottenuto la pole position del gran premio delle Americhe di formula uno, in programma sul circuito di Austin, in Texas. Al fianco della sua Red Bull, in prima fila, partirà la McLaren di Lando Norris. In seconda fila la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. Quinto tempo e terza fila per Lewis Hamilton e la McLaren di Oscar Piastri mentre Kimi Antonelli, su Mercedes,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

