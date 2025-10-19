F1 il Gran Premio degli Stati Uniti d’America rimarrà in calendario fino al 2034 Ufficiale il rinnovo
A poche ore dalla gara in Texas è arrivata la notizia ufficiale del rinnovo del Gran Premio degli Stati Uniti d’America fino al 2034. La Formula 1 ha così reso pubblica la decisione di rinnovare il GP corso ad Austin per quasi un decennio. Un vero e proprio maxi accordo quello siglato con la gara americana, che testimonia il grande aumento di interesse degli statunitensi nei confronti della F1. Il Gran Premio è entrato nel calendario internazionale nel 2012, e da quel momento è senza dubbio uno degli eventi più seguiti di tutta la stagione. Nelle ultime edizioni si sono abbondantemente superate le 400. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
? Max Verstappen ha ottenuto la pole position del gran premio delle Americhe di formula uno, in programma sul circuito di Austin, in Texas. Al fianco della sua Red Bull, in prima fila, partirà la McLaren di Lando Norris. In seconda fila la Ferrari di Charles Lecl - facebook.com Vai su Facebook
F1, Frederic Vasseur fa mea culpa: “Abbiamo interrotto troppo presto lo sviluppo della macchina, ho sottovalutato l’aspetto psicologico che ciò poteva causare” - Tra poche ore scatterà il Gran Premio degli Stati Uniti d'America 2025, diciannovesimo capitolo del Mondiale F1. Lo riporta oasport.it
Formula 1, oggi Gp degli Stati Uniti a Austin: a che ora, la griglia di partenza e dove vederlo in diretta - Un incidente al via ha costretto al ritiro entrambe le McLaren in lotta per il Mondiale. Da today.it
F1, Andrea Stella: “Piastri deve ritrovare la fiducia, ad Austin si deve spingere al massimo” - Mancano poche ore al Gran Premio degli Stati Uniti d'America 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1. Secondo oasport.it