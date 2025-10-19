A poche ore dalla gara in Texas è arrivata la notizia ufficiale del rinnovo del Gran Premio degli Stati Uniti d’America fino al 2034. La Formula 1 ha così reso pubblica la decisione di rinnovare il GP corso ad Austin per quasi un decennio. Un vero e proprio maxi accordo quello siglato con la gara americana, che testimonia il grande aumento di interesse degli statunitensi nei confronti della F1. Il Gran Premio è entrato nel calendario internazionale nel 2012, e da quel momento è senza dubbio uno degli eventi più seguiti di tutta la stagione. Nelle ultime edizioni si sono abbondantemente superate le 400. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, il Gran Premio degli Stati Uniti d’America rimarrà in calendario fino al 2034. Ufficiale il rinnovo