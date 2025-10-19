F1 GP Usa 2025 Max Verstappen adesso fa veramente paura alle McLaren! Piastri e Norris sotto pressione
Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno che si disputerà nella serata di domenica 19 ottobre sarà ancora più rovente di quanto le temperature lascino presupporre. Quando accaduto nella Sprint race di sabato, durante la quale le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris sono state eliminate alla prima curva da uno spettacolare quanto incruento incidente, aumenta l’aspettativa sulla gara vera e propria. Incruento in termini fisici, ma sanguinoso nell’ottica della rincorsa al Mondiale piloti, perché Max Verstappen – partito dalla pole position – ha ringraziato, prendendosi il successo. In questo modo, l’olandese ha rosicchiato 8 punti al duo papaya, con Piastri che resta a +22 su Norris, ma Super Max è ora a -55 dall’australiano e -33 dal britannico. 🔗 Leggi su Oasport.it
