F1 Gp di Austin a Verstappen | Norris beffa Leclerc che chiude terzo

Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti, 19a gara del Mondiale di Formula 1. Si tratta del terzo successo nelle ultime quattro gare per l'olandese della Red Bull, salito sul podio insieme con Lando Norris, con la McLaren, e Charles Leclerc, con la Ferrari. Quarto l'altro ferrarista, Lewis Hamilton, davanti al leader del mondiale, Oscar Piastri, quinto con la McLaren. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - F1, Gp di Austin a Verstappen: Norris beffa Leclerc che chiude terzo

