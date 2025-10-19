F1 Gp Austin la gara | Verstappen parte in pole davanti a Norris Leclerc insegue il podio | La diretta
In Texas occhi puntati sulle McLaren: il leader del Mondiale Piastri scatta sesto, dietro a Hamilton, e non può perdere punti dopo il disastro nella Sprint. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
LIVE F1 Usa, tutto pronto per la partenza: Verstappen dalla pole. Leclerc 3°, Hamilton 5° - Il Gran Premio Msc Cruises degli Stati Uniti d'America 2025, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, verrà trasmesso su Sky Sport F1 (canale 207, anche in mobilità su SkyGo) e in streaming s ... Come scrive gazzetta.it
GP USA 2025, gara: Verstappen all’attacco dalla pole, si parte alle 21.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara, momento clou del weekend del GP Usa F1 LIVE dalle 20. Scrive formulapassion.it
DIRETTA F1 | GP Stati Uniti 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Austin, Texas, per la diretta del Gran Premio degli Stati Uniti d'America, diciannovesimo appuntamento d ... f1grandprix.motorionline.com scrive